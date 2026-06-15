Coupe du Monde de football 2026 : Le Cap-Vert met l’Espagne dans le rouge

juin 15th, 2026

Première sensation de cette Coupe du Monde 2026. L’Espagne, l’une des grandes favorites de cette compétition partage les points avec l’équipe de Cap-vert. 0-0. Les rouges sont verts.

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