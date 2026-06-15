Coupe du Monde de football 2026 : Le Cap-Vert met l’Espagne dans le rouge

Première sensation de cette Coupe du Monde 2026. L’Espagne, l’une des grandes favorites de cette compétition partage les points avec l’équipe de Cap-vert. 0-0. Les rouges sont verts.
juin 15th, 2026
Première sensation de cette Coupe du Monde 2026. L’Espagne, l’une des grandes favorites de cette compétition partage les points avec l’équipe de Cap-vert. 0-0. Les rouges sont verts.
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