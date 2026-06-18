Des martiniquais au 3ème Salon du Livre Africain du Luxembourg

Durant deux jours, le 3ème Salon du Livre Africain s’est déroulé dans une ambiance festive, colorée, et pleine de saveurs. Le restaurant qui proposait du mafé, du yassa et du tiéboudienne ajoutait à la couleur locale.

Quelques dizaines d’exposants, comme Elikem, l’Afropéenne (Nancy Dzokoto-Pomenya) ont accueillis un public essentiellement africain. L’éditeur martiniquais Jean-Benoît Desnel y avait un stand et Charles-Henri Fargues y était en signature de « Il était une fois la vie au Morne Baldara « .

Plusieurs animations sur ces deux jours comme la table ronde « La littérature caribéenne : la nouvelle génération face aux géants » avec la guadeloupéenne Agnès Cornélie qui anime la librairie Calipso à Paris, Claudy Siar et Charlotte Ibikéyé, chroniqueuse littéraire.