Didier Laguerre est un menteur

Cet article a été publié pour la première fois en juillet 2021…

Alors que les foyalais ne lui avaient rien mais vraiment rien demandé, Didier Laguerre s’est senti obligé de faire des promesses à la con juste avant les élections à la Collectivité Territoriale de Martinique.

« …je réaffirme mon choix de me dévouer exclusivement aux habitants et aux projets de Fort-de-France et c’est la raison pour laquelle je ne serai, en cas de victoire de notre liste, ni conseiller exécutif, ni président de commission, ni un quelconque president d’un satellite de la CTM ».

Et qui se retrouve …président de la commission gouvernance et affaires financières et juridiques ? Je vous le donne en mille Émile : Didier Laguerre. Sauf que le mentor menteur de DIDI c’est Sergio le retraité illégal, le nouveau grigri du Parquet National Financier. Et Letchimy est un chef dans le mensonge…rappelez vous :