Dissolution de l’Intersyndicale : les syndicats jaunes se démasquent

L’agression violente et raciste, vendredi dernier, d’un représentant syndical, délégué du personnel, par le Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique a secoué la Martinique et les martiniquais où qu’ils soient dans le monde. A l’heure de l’internet, l’information a fait le tour du monde et continue d’alimenter les conversations et les échanges sur des réseaux sociaux sans compter les discussions de vive voix.

A la CTM, l’Intersyndicale vient d’exploser révélant les profondes dissensions entre les deux organisations et les autres organisations du personnel. On voit que la carte syndicale a été directement impactée par l’évènement, même si le tract faisant état de cette dissolution se garde bien d’y faire référence. On se souvient néanmoins que dans un tract précédent, ces deux syndicats s’étaient déjà manifestés en soutien de la ligne de défense employée par l’agresseur, relayant en quelque sorte le communiqué officiel de la CTM.

Le personnel est sous le choc. Déjà bien déstabilisé par une gestion organisationnelle et humaine délétère, il n’est pas dupe de l’alignement de ces deux organisations sur la ligne présidentielle.

En Martinique, les 2 questions du jour « Ki moun ki twé papa Letchimy ? » et « Son père a été tué ? ».