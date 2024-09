Le père de Serge Letchimy a-t-il réellement « été assassiné par des békés » comme il l’a dit ?

On entend, sur la fameuse bande qui a enregistré l’agression du Président du Conseil Exécutif de Martinique envers un délégué du personnel, cette phrase « Mon père a été assassiné par des békés ». Stupeur dans le public. Personne n’avait jamais entendu que le père de Serge Letchimy était « mort sur une habitation » comme il le dit un peu plus loin.

Ces affirmations nouvelles, en tout cas pour le public, ont jeté le trouble et interrogent :

Qui étaient ces békés ?

Combien étaient-ils ?

Pourquoi l’ont-ils assassiné ?

La presse de l’époque en a-t-elle parlé ?

Mais très vite, le texte qui suit a circulé sur les réseaux sociaux contredisant l’affirmation de l’agresseur. Nous le diffusons en l’état, pour information

« Serge Letchimy est un homme profondément marqué par le passé de son père, un ancien gérant d’habitation chez les Courville. Son père avait été chargé de gérer le partage de la viande de boeuf abattu chaque mois sur l’habitation, une pratique qui permettait de fidéliser les travailleurs en leur offrant une ration de viande en guise de récompense pour leur loyauté. Chaque mois, les travailleurs recevaient ainsi 5 kg de viande, ce qui les incitait à rester fidèles à l’employeur.

au lieu de distribuer cette viande comme il se doit, le père Letchimy a choisi de la vendre. Un jour, l’un des travailleurs a rapporté cette situation à M. Courville, ce qui a conduit à une enquête. M. Courville a alors découvert que son homme de confiance non seulement vendait la viande, mais avait aussi volé des bœufs de son patron. Cette trahison a terni la réputation de la famille Letchimy, et le père a été renvoyé.

À cette époque, écoute était confiance et le fait d’être accusé de vol était un stigmate impossible à effacer. Le père Letchimy n’a jamais réussi à retrouver un emploi par la suite et a sombré dans l’alcool.

C’est Césaire qui a secouru Serge et sa mère après la chute de son père, ce qui a créé un lien fort entre eux. Ils ont essayé de reconstruire leur vie à Trénelle, près d’un studio d’enregistrement. Malgré cet effort, le poids du passé et le complexe d’échec transmis par son père hantent toujours Serge, le menant vers une autorité excessive et un comportement amer, qui finiront par le dévorer de l’intérieur.

Losque j’étais petit ma mère me disait excuse Serge, ce n’est pas facile pour lui, il pouvait être terrible aux entraînements.

Son histoire tragique montre comment un passé lourd de honte peut avoir des répercussions sur toute une vie.

Excuse Serge passe à autre chose

Fernand bien à toi »