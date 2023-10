« Il y a cinq semaines, j’ai gagné un tournoi WTA 500 et certains ont dit que je ne ferais pas mieux. Puis, il y a trois semaines, j’ai gagné un WTA 1000 et certains ont dit que je n’irais pas plus loin. Ceux qui ont voulu mettre de l’eau dans mon gaz, vous n’avez fait que verser de l’essence sur mon brasier et aujourd’hui, je brille de mille feux ! »

Dixit Coco Gauff qui a remporté l’US Open de tennis 2023 à 19 ans. En bon dard et en tout cas car…elle avait ça à dire 💪🎾🎾🎾