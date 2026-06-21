Et pourtant Michel Platini n’est pas le frère jumeau de Bally Bagayoko

juin 21st, 2026

Michel Platini : « Je ne chantais pas La Marseillaise, personne ne la chantait à mon époque, c’était surtout les rugbymens. Je ne la chantais pas parce que c’était un hymne de guerre, alors que j’ai toujours pensé que j’allais jouer au football. Mais mon cas n’a jamais posé problème. S’ils étaient blancs et qu’ils ne chantaient pas, ça ne posait pas de problème, s’ils étaient un peu de couleur et qu’ils ne chantaient pas, c’était un problème, c’est honteux !

Les paroles sont un peu violentes pour un footballeur. Moi je la connaissais, mais j’allais faire un match de football, et la Marseillaise a toujours représenté pour moi des mots guerriers. Le mec en face voulait juste me prendre le ballon, je ne pouvais pas dire ‘on va égorger’. Si l’hymne était un hymne à l’amour, je l’aurais très certainement chanté.

Ce n’est pas parce que tu ne chantes pas La Marseillaise que tu ne te sens pas profondément français.

Être fier d’être français ça ne passe pas forcément par la Marseillaise, n’en déplaise à certains. »

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