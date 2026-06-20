Et si la LICRA n’aimait pas les nègres ? Et si elle s’y mettait ?

Depuis le 17 mars 2026, la France le pays des doigts dans l’homme noir a un problème. Il se nomme Bally Bagayoko. Et dès le premier tour des Municipales il a été élu maire de Saint-Denis. Un nègre. Putain…Pétain…comment peut-on ? « Il y a des nègres à l’Élysée tous les jours… Je suis entouré de nègres, ici… Foutez-moi la paix avec vos nègres ; je ne veux plus en voir d’ici deux mois, vous entendez ? Ce n’est pas seulement en raison du temps que cela me prend, bien que ce soit déjà fort ennuyeux, mais cela fait très mauvais effet à l’extérieur : on ne voit que des nègres, tous les jours, à l’Elysée. » C’est Charles de Gaulle qui parle en 1968.

Plus d’un demi-siècle plus tard dans cet hexagone qui ne tourne pas rond,on aime que les nègres qui jouent au foot, dansent du zouk et mangent des bokits.

Aussi, l’épisode du logo de la LICRA vient hypocritement participer au bashing que vit quotidiennement Bally Bagayoko. Pendant 2 ans, la Licra ce tissu de mensonges s’est grattée les couilles et maintenant elle se réveille comme une pute vierge. Cet acharnement risque tout simplement de renforcer La France Insoumise (LFI) car plus personne n’est dupe.