Les chiffres du DIABÈTE…en France et dans ses colonies modernes

Les chiffres les plus récents sur le diabète en Outre-mer
Sources : Baromètre Santé publique France 2021, INSEE 2023
🇫🇷 France hexagonale — 2023
Plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète, soit 5,6% de la population.
🌴 Prévalence du diabète connu — Baromètre 2021
- 🇷🇪 La Réunion : 13,6%
Population : 899 660 hab. → ~122 354 personnes diabétiques
- 🇬🇵 Guadeloupe : 12,0%
Population : 384 200 hab. → ~46 104 personnes diabétiques
- 🇬🇫 Guyane : 11,6%
Population : 294 000 hab. → ~34 104 personnes diabétiques
- 🇲🇶 Martinique : 11,5%
Population : 364 348 hab. → ~41 900 personnes diabétiques
🇾🇹 Mayotte — données 2019
Population estimée ~320 000 hab.
Prévalence : 12,1% → ~38 720 personnes diabétiques
⚠️ Avec ~40% de cas non diagnostiqués
Points notables
- Les femmes sont plus touchées qu’en hexagone: 54 à 59% des cas dans les DROM
- Le diabète touche une population plus jeune qu’en hexagone
- Le « petit diabète » non déclaré : 2,5% (Guyane) à 4,1% (Martinique) supplémentaires
- Traitement pharmacologique : 82% à La Réunion, 93% en Guadeloupe
🔴 Total DROM : plus de 283 000 personnes diabétiques
Soit près du double de la moyenne nationale.
Lire aussi : https://www.bondamanjak.com/le-diabete-un-fleau-ultramarin/
Suivre la chaîne Bondamanjak sur WhatsApp : https://whatsapp.com/channel/0029Vakcv0o3GJOtdugO8P1R