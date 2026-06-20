Les chiffres du DIABÈTE…en France et dans ses colonies modernes

Les chiffres les plus récents sur le diabète en Outre-mer

Sources : Baromètre Santé publique France 2021, INSEE 2023

🇫🇷 France hexagonale — 2023

Plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète, soit 5,6% de la population.

🌴 Prévalence du diabète connu — Baromètre 2021

🇷🇪 La Réunion : 13,6%

Population : 899 660 hab. → ~122 354 personnes diabétiques

Population : 899 660 hab. → 🇬🇵 Guadeloupe : 12,0%

Population : 384 200 hab. → ~46 104 personnes diabétiques

Population : 384 200 hab. → 🇬🇫 Guyane : 11,6%

Population : 294 000 hab. → ~34 104 personnes diabétiques

Population : 294 000 hab. → 🇲🇶 Martinique : 11,5%

Population : 364 348 hab. → ~41 900 personnes diabétiques

🇾🇹 Mayotte — données 2019

Population estimée ~320 000 hab.

Prévalence : 12,1% → ~38 720 personnes diabétiques

⚠️ Avec ~40% de cas non diagnostiqués

Points notables

Les femmes sont plus touchées qu’en hexagone: 54 à 59% des cas dans les DROM

qu’en hexagone: 54 à 59% des cas dans les DROM Le diabète touche une population plus jeune qu’en hexagone

qu’en hexagone Le « petit diabète » non déclaré : 2,5% (Guyane) à 4,1% (Martinique) supplémentaires

supplémentaires Traitement pharmacologique : 82% à La Réunion, 93% en Guadeloupe

🔴 Total DROM : plus de 283 000 personnes diabétiques

Soit près du double de la moyenne nationale.

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