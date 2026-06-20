Les chiffres du DIABÈTE…en France et dans ses colonies modernes

juin 20th, 2026

Les chiffres les plus récents sur le diabète en Outre-mer
Sources : Baromètre Santé publique France 2021, INSEE 2023

🇫🇷 France hexagonale — 2023

Plus de 3,8 millions de personnes traitées pour un diabète, soit 5,6% de la population.

🌴 Prévalence du diabète connu — Baromètre 2021

  • 🇷🇪 La Réunion : 13,6%
    Population : 899 660 hab. → ~122 354 personnes diabétiques
  • 🇬🇵 Guadeloupe : 12,0%
    Population : 384 200 hab. → ~46 104 personnes diabétiques
  • 🇬🇫 Guyane : 11,6%
    Population : 294 000 hab. → ~34 104 personnes diabétiques
  • 🇲🇶 Martinique : 11,5%
    Population : 364 348 hab. → ~41 900 personnes diabétiques

🇾🇹 Mayotte — données 2019

Population estimée ~320 000 hab.
Prévalence : 12,1%~38 720 personnes diabétiques
⚠️ Avec ~40% de cas non diagnostiqués

Points notables

  • Les femmes sont plus touchées qu’en hexagone: 54 à 59% des cas dans les DROM
  • Le diabète touche une population plus jeune qu’en hexagone
  • Le « petit diabète » non déclaré : 2,5% (Guyane) à 4,1% (Martinique) supplémentaires
  • Traitement pharmacologique : 82% à La Réunion, 93% en Guadeloupe

🔴 Total DROM : plus de 283 000 personnes diabétiques
Soit près du double de la moyenne nationale.

Lire aussi : https://www.bondamanjak.com/le-diabete-un-fleau-ultramarin/

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