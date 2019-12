2019 a été l’année COPY COMIC.

Ce justicier anonyme a surpris à peu près tous les comiques « stand up » français en flagrant délit de photocopiage. La technique : prendre des sketches en anglais et les traduire.

C’est tout.

Oui. C’est tout con.

Dans le cas de Fabrice Eboué… vous allez voir – c’est surprenant : il n’a même pas cherché à changer les phrases et la gestuelle !!

Franchement, les gars, avec internet vos petites inspirations finissent toujours par se voir. Travaillez un peu.