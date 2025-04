Frantz Fanon aura une place à son nom à Lyon en France le pays des doigts dans l’homme noir

Frantz Fanon, a suivi ses études de philosophie et de psychologie à l’Université de Lyon, puis y a soutenu sa thèse en 1951.

Et c’est l’une des bonnes raisons qui ont motivé la décision de la mairie du 1er arrondissement de Lyon, dont la maire écologiste Yasmine Bouagga est très impliquée sur les questions des relations tumultueuses entre la France et l’Algérie.

Madame Bouagga a remis en cause le maintien de la statue du sergent Blandan , place Sathonay. Elle a également annoncé avoir dénommé la place du quai Saint Vincent, face à la Passerelle de l’homme de la Roche.

C’est une bonne nouvelle qui ne fera plaisir à Gilbert Collard et Eric Zemmour. Et comme c’est le lundi de Pâques, on ne citera pas Marine Le Pen …elle est déjà assez emmerdée comme ça.