Gaël Octavia, lauréate du Prix Goncourt 2025 de la Nouvelle

La nouvelle a fait le tour du monde des endroits où il y a des martiniquais qui habitent. Ti-bwa krépité, chacha soukwé, bdadjak pétaradé, kon-lanbi rézonnen toupatou. Mézanmi ! Une femme noire martiniquaise qui a un prix littéraire. Alléluia.

Une femme. Une noire. Une martiniquaise. Jackpot.

Bon, on ne va pas mentir, sortie du monde littéraire, et encore, et encore, la quasi-totalité de ceux qui se réjouissent, se répandent partout à coup de dithyrambe, de communiqué, n’ont jamais rien lu de Gaël Octavia. A vrai dire, pour sûr, ils ne savaient même pas qui c’était. Pas tous, fort heureusement, et ce sont les rares qui connaissaient ses livres, qui en avaient lus qui ne résument pas Gaël à son état de femme, de noire, de martiniquaise.

Alors, on va dire et crier partout que ce Prix Goncourt 2025 de la nouvelle récompense le talent et le travail de Gaël Octavia et sa persévérance

Pour en savoir plus https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-book-club/petites-histoires-et-grandes-aventures-avec-gael-octavia-6271328