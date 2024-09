Récemment, j’appelle un ami qui travaille à la Collectivité Territoriale de Martinique. Histoire de prendre le pouls de la situation financière de l’institution( ce que ne fait pas l’opposition), je lui pose la question. La réponse franche comme l’âme d’une lame tombe comme un coutelas sur un coco nain métis. « Il n’y a pas d’argent à la Collectivité Territoriale de Martinique » …« Nou par été lajan ». Et si tu ne me crois pas, demande à ton Tatache. Il te confirmera.

Du coup, j’étais obligé de lui dire qu’entre Tatache et moi c’était plutôt..froid voir glacial. Qu’on s’était disputé au téléphone. Et que désormais, nos rapports fructueux risquaient de ne plus être comme avant. Plus de confidences. Plus d’infos croustillantes quoi. Plus rien. Vu que Jordan est têtu comme un âne. J’aiperdu une importante source d’informations. Fin d’un réseau. Regrets. Plus de renard, de corbeau. Plus fromage. Dommage.