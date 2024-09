Chlordécone en Martinique : pourquoi Serge Letchimy n’a pas auditionné BERNARD HAYOT ?

En acceptant de présider la commission parlementaire censée faire la lumière, toute la lumière, sur le terrifiant scandale du chlordécone qui empoisonne et souille durablement la Martinique et la Guadeloupe, Serge Letchimy se devait pour être, CRÉDIBLE, d’interroger Bernard Hayot, qui est le principal acteur an ba fey dans l’univers de la banane dans l’île chère à Aimé Césaire. Il se devait mais…il ne l’a pas fait.

POURQUOI ?

Nous avons cherché la réponse. Et celle qui s’invite à nous est malheureusement…terrible.

Bernard Hayot qui est comme par hasard vice-président de la Fondation Césaire. Et Nanard le dostalinien a pu anesthésier le député grâce à un don de 300 000 euros . Cette somme sympathique aurait « kill » le couli façon Kilimanjaro. Du coup volcanique rime avec nique.

Les ouvriers-res de la banane notamment de Bochette devraient apprécier. À suivre.