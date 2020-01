Municipales 2020 au François en Martinique : Samuel Tavernier /Guillaume de Reynal…entre tous craignos et tous créent yoles

À quelques heures du débat qui sera consacré à la commune du François sur ViaATV en Martinique, la campagne pour les municipales a pris de la vitesse dans la commune chère à Maurice Antiste et surtout à Bernard Hayot. Et c’est le gens d’armes Guillaume de Reynal qui répond au candidat Samuel Tavernier. Pas besoin d’être devin ni buveur de Socara pour savoir que le fruit de cette vigne franciscaine est divin. Les amis d’hier sont les torpilleurs d’aujourd’hui. Samuel est vert et ne peut le nier. La yole prend l’eau et tous toussent.

Une seule chose est sûre la consommation de chips va atteindre des sommets ce soir.