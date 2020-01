En Mars 2020 on saura enfin si le regard de lynx de Maurice « 🕒 »Antiste flotte encore sur la commune chère à Antoine Crozat.

Sur la ligne de départ, 4 hommes, 1 femme. Et un deuxième tour qui aura plus d’un tour dans son sac. Ça sent fort le Tour des yoles.

Pour participer à notre SONDAGE… cliquez sur le lien suivant : https://www.bondamanjak.com/sondage/municipales-2020-en-martinique-qui-sera-le-futur-de-maire-du-francois/