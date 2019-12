Pourquoi Lise Moutamalle Directrice générale déléguée de la CFTU est-elle aussi silencieuse qu’une valise qui passe la douane à Moutte ?

Lise Moutamalle la Directrice générale déléguée de l’entreprise Compagnie Foyalaise Transports Urbains est silencieuse. Aphone. Voire muette.

Pourtant la CFTU est au coeur des récents blocages qui ont et vont paralyser Peanuts Island avant et après la naissance de Jésus. La Martinique marche sur la tête et même l’homme qui a un bureau à Moutte a mal.

Lise elle, comme Claude, se contente de percevoir son salaire. Un salaire qui, ça l’air de rien, attise les réseaux sociaux soucieux et ferait selon nos sources pâlir d’envie…Philippe Diser, Elisabeth Landi et Max Bunod. Mais…Il est libre Max ! Il est libre Max !

Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler.

Et pendant ce temps-là en #france le pays des droits de l’homme qui a déclaré l’esclavage crime contre l’humanité, #colbert le père du #codenoir a une statue devant l’Assemblée nationale à Paris et ça ne dérange personne.

