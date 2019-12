Commémoration Décembre 59

Moments d’émotion et de souvenirs hier soir à Fort-de-France avec le dépôt d’une gerbe là où le jeune Marajo revenant du sport a été foudroyé par une balle policière dans ces jours sanglants de Déc 59. Puis, la retraite aux flambeaux qui a cheminé à ces endroits du souvenir où sont tombés Rosyl, Betzi et Marajo et enfin, la conférence donnée à l’Hôtel de l’Assemblée de la CTM par Louis-Georges Placide, historien et grand spécialiste de ces évènements.

Dépôt de gerbe

Souvenirs ?

Enfin, ce qu’il en reste car Décembre 59, ces émeutes qui ont participé à l’éveil de la conscience politique en Martinique, qui ont été à l’origine de l’émergence du nationalisme martiniquais, et marqué à jamais notre destinée, ça ne dit plus grand-chose à grand monde.

Triste Martinique.

Exposition à l’Hôtel de l’Assemblée avenue des Caraïbes

Photos CTM