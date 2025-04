J’ai rencontré le sosie de Kobe Bryant à Paris

Paris. Boulevard Brune je croise un jeune noir. « KOBE BRYANT ? » . Il sourit et lâche un non tout en serrant des deux mains son ballon de basket orange. On échange. Il a 18 ans. Il passe son bac dans pas longtemps. Et c’est fou comme il ressemble au joueur des Lakers tragiquement disparu. On parle. Il s’arrête. J’arrive ici. Il est juste devant l’entrée de son immeuble. Mais il continue encore un peu à me raconter son envie de faire des dunk. Il faut beau. Le soleil darde ses rayons dans un ciel sans nuage. Elle n’est pas belle la vie ?