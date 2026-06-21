JOCELYNE BÉROARD…Marathon Zouk Woman !!!🏃🏾‍♀️

Quand Jocelyne Béroard monte sur scène, elle rentre dans un stade, de France ou d’ailleurs. « Un live de zouk c’est quasiment du sport ».

Et pour la chanteuse de Kassav, c’est une course de demi-fond sur remuant fond musical qui va durer au moins…deux heures.

Le zouk…dès que le la donne le top départ, devient un remuant hub de rythmes. Ça ne s’improvise pas.

Alors JB a ses runnings. Elle est op. Elle se donne sans compter. Elle a la bougeotte. Elle est passée, elle repassera par là. Tel un furet elle court micro en main. Cette musique c’est sa vie.

120 belles minutes plus tard, sa montre Apple prouve qu’une fois de plus qu’elle a la pêche

En effet, elle vient as usual de franchir la barre des 10 000 pas. Soit …11 219 pas × 0,75 m ≈ 8 414 m environ 8,4 km. Soit un peu plus d’un tiers de semi.

Eh oui la diva zouk fidjò. I fidjò menm.