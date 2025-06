Juan Branco : l’immortel

Il revient de loin…

Mais aujourd’hui il va bien . ouf !

La preuve, il vient d’être désigné par Nathalie Yamb, l’influente influenceuse camerounaise qui a rejoint la liste des personnalités interdites de séjour dans tout les pays de l’Union Européenne .

La décision du Conseil de l’Union européenne a été publiée au journal officiel.

Cette icône de la jeunesse panafricaniste voit ainsi son aura renforcé auprès d’une jeunesse avide de souveraineté.

Il appartient maintenant à son brillant conseil de faire preuve une fois de plus de sa spectaculaire pertinence et de sa non moins cruelle impertinence.



gilles dégras