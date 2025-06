ASSIS, COUCHÉ, PAS BOUGER . Tel est l’ordre donné au quotidien au Barreau de Fort-de-France en Martinique par les magistrats.

Il fallait bien que cela arrive et ils ont compris que c’était le bon moment .

Murielle Renard Legrand, l’avocate des gendarmes, du préfet et de BH a convoqué l’ensemble des avocats du barreau de la villes chère à Émia Eriasec à une Assemblée Générale extraordinaire (encore une, c’est sûrement la saison) pour réagir à une information qui lui aurait été transmise hier « de la prochaine mise en œuvre de travaux visant à surélever l’emplacement réservé au Ministère Public dans la salle pénale de la cour d’appel « .

Oh putain…oh Pétain, aux armes citoyens, formez vos bataillons, une révolte dans l’ordre !

Tu parles Charles ! Martèle t-on en tentant de hausser le ton. Hâtive tentative ?

En effet, le tribunal et la cour d’appel de la Martinique ont une particularité qui provoque étonnement ou admiration des avocats français lorsqu’ils vont plaider un dossier sur ce caillou entouré d’eau. Le talent des avocats ?…

L’élégance et la courtoise des magistrats, non plus.

La sérénité des débats, que nenni.

Alors quoi ?

Il y a très longtemps un petit groupe d’avocats s’était réuni pour imposer que le bureau du Procureur et de l’avocat général dans la salle d’audience soit au même niveau que l’emplacement des avocats, c’est-à-dire au niveau du sol sans surélévation, sans estrade, au motif que le procureur est une partie comme une autre dans le procès pénal et qu’il n’était pas sain de hiérarchiser physiquement le parquet en le mettant au même niveau que le Président de la cour d’assise et les jurés .



Voilà donc qu’aujourd’hui ils estiment avoir le pouvoir de rehausser le niveau de la menuiserie parce qu’ils savent que les avocats du barreau de Fort-de-France ne bougeront pas le petit doigt pour protester contre un tel crachat visqueux et empreint de microbes sur leur robe.

Alors, s’ils ont la tentation de bouger, ils entendront du haut de l’estrade l’ordre qui saisit, l’ordre qui fige :

« Assis, couché, pas bouger »

Pour les avocats de faux fort Foyal la priorité devrait être de rehausser le niveau du barreau, d’arrêter la soumission comme règle de base, d’arrêter les simagrées, les singeries de courtisans et de former les jeunes avocats aux principes d’une vraie défense.



Est-ce l’élection de la nouvelle bâtonnière belle et brillante, elle, qui a provoqué un tel sursaut de dignité ?

La question se pose. Et la réponse je vous la donne Emile tel le chien créole qui aboie en reculant : ils gesticuleront, ils japperont puis épuisés, tel un puits sans fond, par cette audace inédite, ils s’assiéront, se coucheront ébahis par leur propre audace et rentreront la queue basse à la niche caniche dans ce petit local minable qu’il leur aura été réservé à cet effet !





Dès la semaine prochaine les coups de marteaux, les menuisiers s’attaqueront à rétablir cette erreur de menuiserie. Tout rentrera dans l’ordre renvoyant aux oubliettes et pour toujours l’honneur perdu du Barreau de la Martinique



gilles dégras