La Collectivité Territoriale de Martinique te doit de l’argent ? Ton association, ton entreprise, est à la rue à cause de cette bande de tocards ? Pas de soucis. Bondamanjak va mettre ton cas en lumière. Envoie le montant de la dette et le nom de ta structure par mail à [email protected] . Et on s’occupe du reste. Il faut vraiment dénoncer ce fossoyeur de la Martinique.