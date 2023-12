Pour désigner le fruit du cocotier, les français de #France disent LA COCO, les antillais eux notamment en #Martinique et en #Guadeloupe préfèrent dire…LE COCO. Si les premiers avaient raison, on dirait la noix de la coco ou mieux…le lait de la coco. Pour l’heure tout le monde reste campé sur ses positions surtout dans la Drôme. Le trouble phonétique perdure quand on évoque le cas visqueux du mot « goyave »…qui vaut à lui seul le …voyage.