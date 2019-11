La Martinique est-elle une plaie béante nourrie au sucre de canne ?

Quand on met du sucre de canne sur une plaie elle ne guérit pas. Elle ne cicatrise pas. La #Martinique est donc une plaie vive depuis des décennies. Aucun projet de société. Le vivre ensemble fait semblant et surtout sang blanc.

Le chanteur Neg Lyrical résume ce temps qui passe et qui mène dans l’impasse. On pourrait en visionnant ce clip penser que l’homme incite à la haine. On pourrait comme Emmanuel de Reynal inventer un nouveau racisme. Il en est rien. C’est juste une compilation historique malheureusement réaliste. Un constat affolant.

Et pendant ce temps-là en #France pays des droits de l’homme qui a déclaré l’#esclavage crime contre l’humanité #Colbert le père du #CodeNoir a 1 statue devant l’Assemblée nationale et ça ne dérange personne. Surtout pas …Bernard Hayot.

Signez la pétition :

http://bit.ly/33EISF6

#martinique #guadeloupe #guyane #lareunion