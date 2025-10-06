L’arrêt public…est-elle en danger ? 🇫🇷

Ça se passe à Paris, la capitale de la France le pays des doigts dans l’homme noir. Une jeune femme qui circule à vélo s’arrête brusquement au beau milieu de la circulation. Elle attrape son smartphone. C’est peut-être une parente proche de Sébastien Lecornu. Elle vient d’apprendre la démission du Premier Ministre. La nouvelle est pour elle terrible.

Du coup, elle est déconnectée de la réalité. Elle a du mal à prendre de la hauteur. Elle n’a pas la vivacité d’esprit de la Catégorie C. Nous attendons un communiqué de presse de Didier Laguerre car la situation est grave.