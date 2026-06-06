L’autre Doué !!! ⚽️

Ce n’est pas lui c’est son frère.
Et même s’ils sont tous les deux Doué…Guéla autant que Désiré….c’est…l’ivoirien qui nous en a mis plein la vue aux bleus qui n’y ont vu que du feu.
Voilà une Coupe de football qui va se faire désirer.
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