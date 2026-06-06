Un entrepreneur du BTP met fin à ses jours en Guyane

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cayenne, le 05 juin 2026

La Guyane perd un bâtisseur.

C’est avec une douleur profonde que la FRBTP Guyane a appris le décès de Franck Lebacq, entrepreneur du BTP guyanais, emporté par un acte désespéré après des années d’un combat solitaire et épuisant contre un système froid.

Franck Lebacq était un bâtisseur. Il avait créé, employé et construit une partie du territoire que nous habitons tous. Quand son entreprise GMTS a été liquidée en 2024, il n’a pas abandonné. Il a repris un emploi, il a continué. C’est cela qui doit être dit en premier : cet homme s’est battu jusqu’au bout.

Deux semaines après une nouvelle visite d’huissier, Franck s’est donné la mort dans les locaux de l’entreprise qui l’employait. Chaque mot de cette phrase est une accusation. Pas contre un individu. Contre un système dans lequel la procédure prime sur l’humain, où un chef d’entreprise en difficulté n’est qu’un dossier parmi d’autres, où personne n’a pour mission de regarder l’homme derrière la dette.

Nous connaissons tous cette solitude du dirigeant. Elle ne se raconte pas facilement. On tient la façade, on gère, on négocie, on encaisse et souvent on se tait, parce que l’aveu de la fragilité est perçu comme une faiblesse supplémentaire. Franck n’était pas seul dans cette situation. Aujourd’hui, en Guyane, des dizaines de chefs d’entreprise du BTP vivent sous la même pression, avec les mêmes visites, les mêmes courriers, le même silence autour d’eux.

La FRBTP Guyane interpelle solennellement l’État, les services fiscaux, les organismes sociaux, les tribunaux de commerce et l’ensemble des acteurs institutionnels : la froideur administrative tue.

Nous demandons :

La mise en place immédiate d’un dispositif d’accompagnement pour les dirigeants en procédure collective, avec un référent dédié, accessible, formé à la détresse des entrepreneurs.

Une table ronde d’urgence avec les préfectures, les services de l’État et les fédérations professionnelles sur l’état réel du secteur du BTP en Guyane, dont les défaillances et les perspectives d’avenir sont à un niveau que nous ne pouvons plus qualifier autrement que de crise.

Franck Lebacq ne doit pas être une statistique de plus.

À sa famille, à ses proches, à ses anciens compagnons de chantier, la FRBTP Guyane adresse ses condoléances les plus sincères et son respect pour l’homme qu’il était.

Nous nous souviendrons de lui comme d’un bâtisseur. La Guyane lui doit au moins cela.

Le Président de la FRBTP Guyane

FÉDÉRATION RÉGIONALE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

