Le 3 mars 2026, le Premier ministre français Sébastien LECORNU a confié à Jiovanny WILLIAM une mission pour examiner l’augmentation des prix des billets d’avion.

Cette mission vise à identifier les raisons des hausses de prix et à redonner du pouvoir d’achat aux Français, tant en hexagone qu’en Outre-mer.

Contrairement aux enquêtes parlementaires, Jiovanny WILLIAM bénéficiera de ressources gouvernementales pour mener à bien ce travail de façon rapide et efficace. Souhaitons le.

Il met également en lumière les dérives du « Yield Management », qui pénalisent souvent les habitants des territoires d’Outre-mer. Jiovanny WILLIAM s’engage à conduire cette mission avec sérieux et transparence pour trouver des solutions équitables pour tous les citoyens. À suivre.