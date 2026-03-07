Municipales 2026 au Morne -Rouge en Martinique : cette femme a tout pour créer la surprise

Elle ne paie pas de mine mais mine de rien, elle met du vert dans la matrice triste du Morne-Rouge. Cette femme de 39 ans fait partie de ce qu’on appelle en Martinique les gens vrais.

Une simplicité débordante, un don de soi qui fait quotidiennement dans la soie même dans un univers pas toujours rose.

Cette mère de famille, mariée, deux enfants est un hub de solutions pour moult péléens. Elle est un inlassable couteau suisse. Non loin du canton voisin.



Andréa MAUZOLE…ne vous contentez pas de la voir, il faut l’observer. Les fruits de votre observation vous apporteront les réponses à vos interrogations.

Le Morne-Rouge a besoin de changer ses meubles. La cité péléenne a besoin d’un souffle nouveau. Elle parle de nouvel élan.

L’un dans l’autre, la réalité est que ce territoire au pied d’une célèbre montagne se retrouve aujourd’hui au pied du mur. Peut-elle créer une agréable surprise dans les urnes ? Cette réponse est dans le coeur des autres gens vrais qui comptent sur elle.