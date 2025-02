Le Groupe Bernard Hayot (GBH) attaque l’avocat Alex Ursulet : une stratégie suicidaire

Incroyable mais vrai, à l’heure où l’image du Groupe Bernard Hayot (GBH) est complètement dégradée, encerclée de toute part, lâchée par le Gouvernement, ne voilà t -il pas que nous apprenons que très courageusement, très téméraires, Stéphane Hayot prend l’initiative d’attaquer en diffamation l’avocat Alex Ursulet.

Il faut avoir perdu la main et la boule ou être atteint d’une maladie incurable pour prendre un tel risque et au moment où la Martinique traverse une crise sociétale majeure.

Tous les dossiers vont sortir.

Tout le monde va se lâcher.

L’avocat d’Alfred Marie-Jeanne, de la CTM, des Rouge Vert Noir va se faire un plaisir de hacher menu cette tentative désespérée de se faire une virginité sur un terrain extrêmement miné,, voire explosif.

Qui mieux que AU pour châtier publiquement la pwofitasyon, la prédation exercée par ce Groupe, qui, comme l’a dit le Ministre d’Etat, Manuel Valls, étouffe l’économie de l’île chère à Émia Eriasec et à Anicet B et Antoine H.

Il faudra éloigner femmes et enfants car le spectacle sera sauvage.

On peut parier 1 contre 10 qu’ils n’iront pas jusqu’au bout de leur action débile. Que Bernard va recadrer son rejeton qui veut se faire un prénom mais si l’opportunité, bénie des Dieux, nous est donnée d’assister à cet ultimate combat au coeur de l’habitation moderne que celui qui va mordre la poussière sera le roi des maudits.

Ainsi commence ce jour-là la chronique laconique et conique ’une défaite annoncée .

Bondamanjak en a rêvé, GBH l’a fait !

Merci Ti Bam