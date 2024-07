Les deux plus beaux flamboyants au monde se trouvent à Dostaly en Martinique

Voilà une nouvelle qui ne risque de déclencher une ire inénarrable à l’île de La Réunion. En effet, c’est le territoire français où l’on trouve le plus de flamboyants en fleurs au m2. De beaux , de très beaux. Mais c’est en #Martinique, plus précisément au quartier Dostaly au François que l’on peut admirer les deux plus beaux flamboyants au monde. Ces arbres qui étalent leurs branches jusqu’ au sol comme des traines de mariées sont visibles depuis la route. À vous de juger.

Pour découvrir leur beauté, il faut oser prendre une route quasi privée et interpeler à coups de to to to, la propriétaire qui se prend au jeu et peut même vous expliquer que l’un d’eux devait avoir des fleurs jaunes. Apparemment la nature a des déviances qu’on ne peut expliquer. En tout cas, c’est un spectacle sain sans fard. et on ne va pas se plaindre.