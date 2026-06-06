Marcellin n’a d’eau💦💦💦 que pour Letchimy et la Martinique a bon dos avec un enfant qu’on lui fait dans le dos

Le projet de loi visant à créer une autorité unique de l’eau en Martinique met au grand jour une alliance politique dont les Martiniquais doivent mesurer toutes les conséquences.

Ce texte prévoit de retirer aux maires et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement pour les transférer à la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

Plus grave encore, cette réforme est conduite sans qu’aucune consultation préalable des élus concernés n’ait été organisée. Les maires et les intercommunalités se voient ainsi dépossédés de leurs prérogatives sans avoir été entendus ni même invités à donner leur avis.

Le symbole politique de cette opération est particulièrement révélateur. Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale n’est autre que le député indépendantiste Marcelin « Pin’s 🇫🇷 » Nadeau, chargé de défendre un projet présenté par le gouvernement à la demande du président autonomiste de la CTM, Serge Letchimy.

Cette convergence d’intérêts entre indépendantistes, autonomistes et gouvernement central révèle une complicité politique qui ne peut plus être dissimulée.

Derrière les discours officiels se dessine une réalité plus préoccupante : un projet élaboré dans le dos des élus martiniquais, associant l’État et les forces politiques populistes locales dans une démarche qui ressemble davantage à une prise de contrôle institutionnelle qu’à une réforme concertée.

Cette méthode constitue un véritable déni de démocratie. Comment justifier qu’une compétence aussi essentielle que l’eau soit retirée aux collectivités qui l’exercent aujourd’hui sans consultation préalable ? Comment accepter qu’une réforme d’une telle ampleur soit imposée à des élus pourtant directement responsables devant leurs administrés ?

Au-delà de la question démocratique, ce projet n’apporte aucune garantie de réussite. L’expérience récente de plusieurs structures publiques en Martinique invite même à la prudence.

Les difficultés rencontrées par Martinique Transport démontrent qu’un simple transfert de compétences vers une structure plus centralisée ne constitue pas, en soi, une solution aux problèmes de gouvernance, de gestion ou d’efficacité.

Les Martiniquais sont donc en droit de s’interroger. Pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi contourner les élus locaux ? Pourquoi concentrer toujours davantage de pouvoirs au sein de la CTM sans démontrer que cette centralisation apportera un meilleur service aux usagers ?

La gestion de l’eau mérite mieux qu’un arrangement politique entre l’État, les autonomistes et les indépendantistes. Elle exige de la transparence, du dialogue et le respect des principes démocratiques. À défaut, ce projet restera comme l’illustration parfaite de la complicité des uns et de la duplicité des autres. Eh oui…Marcellin grâce à toi…on comprend qu’en Martinique, l’île à Émia Eriasec, l’idéologie est en mode esta termi…nadeau. Olé 💃💃🎶🎶🎶 bagay ka fiolé la fèt Nadeau…bagay la ka fiolé…la fèt n’a d’eau 🎶🎶🎶

