En Martinique…plus rien ne va. Il faut vraiment que Serge Letchimy DÉMISSIONNE !!!

Vous êtes dans votre bureau au Parc Naturel Régional de la Martinique. Après avoir englouti votre sandwich morue/hareng saur tomate/laitue…mayonnaise/piment, vous buvez vos 33 cl d’Ordinaire et hop un petit tour sur la chaîne WhatsApp de Bondamanjak avant de regarder vos mail. Et là vous tombez sur sur cette note d’information interne déguisée en communiqué pour niqué-es. C’est du Brithmer et ça sent l’amer. Une vaseuse façon d’annoncer la merde.

Putain…retard pour le versement des salaires. Pue Thym…landjet Manman an boujté garni. Et là vous pensez à France Gall. Et là votre cœur est las.

Et là vous avez envie de nager d’être aux Carifta Games pour libérer votre colère, votre frustration.

Vraiment la Martinique va mal. Le mur est mûr et il se rapproche rapidement. IL FAUT VRAIMENT QUE SERGE LETCHIMY DÉMISSIONNE au nom de Jésus ou de tout ce que vous voulez. J’en peux plus de ce naze.

Petit sondage sympa. Ça dure 3 secondes…

https://whatsapp.com/channel/0029Vakcv0o3GJOtdugO8P1R/1530