Bla bla car nos politiques ne tiennent plus la route ?

Admettons que l’initiative d ‘Emmanuel Macron le président de la France le pays des doigts dans l’homme noir, ait consisté à faire un bras d’honneur au Ministre des Outremer, Manuel Valls.

Admettons que tout cela soit une vaste comédie sur le mode, c’est moi le patron, nous sommes quand même obligé de constater qu’une fois de plus que aussi bien Macron que Bernard Hayot vivent une réalité parallèle dans un monde parallèle car comment comprendre qu’au moment où la Martinique est complètement fracturée, par une crise sociétale majeure, que son économie est à terre, étouffée par la profitation du profiteur et empoisonneur, que ce soit une député réunionnaise, Emelyne K Bidi, qui ait la dignité de réagir, de dénoncer, le cynisme et le mépris affiché à l’Elysée lors de cette sinistre cérémonie ?



Nadeau, Nilor, Bellay et William, les 4 cavaliers de lapokal, pire de l’apocalypse sont lamentablement restés silencieux. Que Serge Letchimy ne pipe mot. Lui qui adore les communiqués de presse à la con. Lui qui exige ceci, qui Edwige cela. Pas un mot sur cette énième nanarerie. Djol yo tout fèmen di kon klo. Quelle honte à l’orée du 22 mai. Tjip.! Pauvre Martinique ! Pauvre pays-oignon livré à lui-même !

Il n’y en a pas un pour sauver l’autre. Que de la gueule. Que du bla-bla. Mais c’est aussi la faute de ceux qui ont choisi pour les représenter ces incapables majeurs, ces ababa qui plient sous le poids de leur propre reniement .voilà une classe politique crasse qui manque de classe.



gilles dégras