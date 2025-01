On n’ose pas le croire. Pourtant on prend de la hauteur au coeur de la démocratie participative. Comment est-ce possible dans la ville chère à ÉmiaEriasec ?

Un ancien maire de Fort-de-France serait impliqué dans une affaire de détournement de fonds publics. Ce délit est identifié et la justice de Martinique devrait s’occuper de ce brûlant dossier qui va se retrouver rapidement en haut de la pile sur le bureau du nouveau procureur. À suivre.