« PÉRÉQUATION »… le mot à la con qui a niqué la lutte contre la vie chère en Martinique

On dit souvent «LA MEILLEURE FAÇON DE CACHER QUELQUE CHOSE À UN NOIR EST DE LE METTRE DANS UN LIVRE… ». En Martinique, la tradition coloniale est de constamment noyer le poisson. Aussi, on cache quotidiennement nos maux derrière des mots. Démo. Andidantité, Résilience, « Résignence », Co Construction, autonomie, créolité. Bref. Oui…le mot bref fait également partie du lot low. Tout comme presbyte.

Aujourd’hui c’est « PÉRÉQUATION » qui est le porte-parole de la parole inutile. PÉRÉQUATION : « Répartition égalitaire des ressources, des charges« . dixit le dico.

Une phrase qui veut tout et ne rien dire. Coluche disait : « Je suis ni pour ni contre bien au contraire ». Si vous avez compris ça…vous avez tout compris. Vous avez surtout compris qu’il n’y a rien à comprendre. ON S’EST FAIT PRENDRE COMME DES CONS. ALLEZ COMPRENDRE…

Concernant la vie chère, rien n’a changé. Pire les prix ont augmenté. Pire ça empire. la misère en transe transpire.