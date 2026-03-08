Municipales 2026 en Martinique : Serge Letchimy n’était pas présent à la présentation de la liste de Didier Laguerre à Fort-de-France

Samedi 7 mars 2026 est une date historique en Martinique. La présentation de la liste aux Municipales de Didier Laguerre à Fort-de-France n’a pas eu l’honneur de voir Serge Letchimy. Cette absence a du sens et confirme le contenu de la phrase prononcée à la barre du Tribunal de Paris : « Didier Laguerre n’est pas un ami » .

Désormais c’est la guerre entre les deux hommes. D’ailleurs, les letchimistes ne sont pratiquement plus présents sur la nouvelle liste.

