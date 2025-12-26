Nicolas Sarkozy torse nu en Guadeloupe tel un contorsionniste créole

décembre 26th, 2025

Nicolas Sarkozy torse nu en Guadeloupe tel un contorsionniste créole. On dirait Dominique Nicolas faisant son jogging non loin de la Maison de l’Avocat en Martinique.

Voir la vidéo : https://www.youtube.com/shorts/t_TeiCTOh6s

