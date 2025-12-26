Nicolas Sarkozy torse nu en Guadeloupe tel un contorsionniste créole. On dirait Dominique Nicolas faisant son jogging non loin de la Maison de l’Avocat en Martinique.
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/shorts/t_TeiCTOh6s
décembre 26th, 2025
Nicolas Sarkozy torse nu en Guadeloupe tel un contorsionniste créole. On dirait Dominique Nicolas faisant son jogging non loin de la Maison de l’Avocat en Martinique.
Voir la vidéo : https://www.youtube.com/shorts/t_TeiCTOh6s
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.