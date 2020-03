Cette Une du magazine du Monde (29 décembre 2018) prend tout son sens en février 2020.

Cette ambiance joyeuse, des couleurs vives et rieuses…

« Profitant d’une pandémie mondiale, un gouvernement fait passer en force une loi qui changera radicalement la vie de 65 millions de personnes. »

Si vous n’êtes pas content, allez vous choper un Corona Virus dans une manifestation. D’ailleurs les rassemblements de plus de 5000 personnes seront interdits en France. En milieu confiné (salle) ils le sont déjà… et c’est à l’étude en milieu ouvert ! Tu le veux mon gilet jaune ?