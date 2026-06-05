Jeudi 4 juin 2026. Deuxième jour de ce procès feuilletonné, qui a débuté le 18 mai 2026, et se verra offert un troisième épisode en janvier 2027. Si après cela la justice en Martinique ne soigne pas son regard loli…on aura tout vu, des vertes et des pas mûres dans l’île chère à Émia Eriasec. On aura tout vu mais surtout tout entendu en ce jeudi goûteux comme un retour de jet d’ail.

En effet dans la salle d’audience qui accueillait le volet 2 de cette affaire pas très Nette mais très Flix non plus, on a pu entendre prononcer le nom d’un membre du cabinet de Serge Letchimy à la Collectivité Territoriale de Martinique. Mathieu Cordémy. Oh…oh.

Oui vous avez bien lu. Pourquoi ? Et surtout pourquoi…maintenant ? Pourquoi pas dès le 1er jour du procès ? Étonnant. Spécificité étonnante.

Étonnante spécificité dans un territoire où la justice tisse l’injuste. Tellement qu’aujourd’hui la pharmacopée flirte avec la pharmacorruption. Chouette.

À suivre…