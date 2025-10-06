PUTAIN…Bernard (Hayot) . .ça va CHIER !!!

Mauvaise nouvelle pour Bernard Hayot et sa caste à fiore. L’autorité de la concurrence annonce le déplacement imminent d’une délégation en Martinique.

Afin d’être au plus près de la réalité du terrain, l’Autorité souhaite notamment rencontrer chefs d’entreprises, associations et partenaires sociaux, ainsi que la Collectivité territoriale et l’autorité préfectorale, pour échanger sur le fonctionnement concurrentiel des marchés en Martinique.

Ces auditions permettront à l’Autorité d’affiner son diagnostic sur le niveau des marges des importateurs-grossistes et distributeurs des produits alimentaires de première nécessité en Martinique afin de formuler des recommandations adaptées à une croissance équilibrée de l’économie insulaire, alliant gains de productivité pour les entreprises et amélioration du pouvoir d’achat pour les consommateurs.

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/lautorite-de-la-concurrence-annonce-le-deplacement-dune-delegation-en

