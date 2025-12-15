Que se passe-t-il à la direction de l’emploi de la formation et de l’orientation de la Collectivité Territoriale de Martinique?

Sa directrice actuelle Yolande Clairis-Chambeau surnommée Barbie, sœur du célèbre Félix Mérine mène la vie dure à Julie Vaugirard, fille du docteur en sciences économiques et sociales Raphaël Vaugirard. On se croirait au coeur d’une âpre parie de jeu des 7 familles. La Collectivité Territoriale de Martinique et ses satellites sont les hubs du népotisme créole. La compétence n’est pas une priorité.

Pour preuve, en bon boskafien, grand maître du clientélisme PPM, Serge Letchimy fait nommer à un poste de chef de bureau sa nièce Raphaëlle Delmaire.

Pour masquer et protéger cette personne provenant de la caste Présidentielle, qui ne connaît rien à sa fonction, des agents soumis et dévoués se chargent de répandre des propos calomnieux sur la supposée vie privée de leur collègue.

Les missions secrètes données par Barbie (YCC) permettent à ses agents ou ses filles adoptives de garder leur poste et assurer leur promotion. Classique. L’important c’est de se nourrir avec l’argent du contribuable.



Des ressources humaines, en passant par les marchés publics tout est minutieusement quadrillé pour masquer l’absence de projets innovants et de visions à long terme pour la Martinique.

La CTM fonctionne comme un parti politique. L’île chère à Aimé Césaire et à Émia Eriasec n’est qu’un prétexte.

Mais combien de temps encore cette direction va-t-elle donc tenir avec des départs annoncés, des agents en arrêts de maladie, sans oublier ceux qui sont aux placards depuis 2023 ?

Le harcèlement moral subit par l’agent aura t-il donc une fin heureuse ?



La DRH peine à faire appliquer le règlement à cette directrice qui semble avoir les pleins pouvoirs. La médiocratie est au pouvoir. Mais ça on le sait depuis quatre ans. À suivre…