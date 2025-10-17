Détournement de 2.8 millions d’euros à la Collectivité Territoriale de Martinique : la femme impliquée avait des complices.

À un mois du début du procès de la retraite illégale de Serge Letchimy (17, 18, 20 novembre 2025 au Tribunal Correctionnel de Paris) la parole se libère dans l’île chère à Émia Eriasec.

Et c’est un homme, la quarantaine, 1m85, qui a séjourné au Centre Hospitalier Maurice DESPINOY l’Établissement Public Départemental de Santé Mentale de Martinique (pour les anciens, l’hôpital de Colson) qui se met à table. C’est son coeur qui a foutu la merde. Il était amoureux de la miss. Trop même. M’aime.

Et quand le scandale éclate comme une grande trop mûr, il se retrouve au pied du mur. Une tentative de suicide plus tard, le sieur avait tranché ses veines avant d’appeler le 15, il se retrouve mis à l’isolement.

Il parle de l’affaire avec beaucoup de regrets car il est dit-il victime de la chair. Du mi-an mi-an comme dirait Coupé Cloué. À suivre.