Qui est Mathieu Cordemy ? La réponse de l’Intelligence Artificielle (IA) est édifiante 🧐🧐😳😳

La loi est claire : lorsqu’on est fonctionnaire ou contractuel, la durée maximale de disponibilité est de 10 ans. Pour les contractuels, il faut six ans d’ancienneté pour prétendre à un contrat à durée indéterminée (CDI).

Pourtant, le cas de Mathieu Cordemy soulève de sérieuses interrogations quant au respect de ces règles au sein de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).

Mathieu Cordemy a commencé sa carrière à la Mairie de Fort-de-France lorsque Serge Letchimy en était le maire (2001-2010).

À cette époque, puis il a été nommé attaché parlementaire, poste qu’il a occupé durant deux mandats de Letchimy en tant que député, soit 10 ans. Jusque-là, rien d’anormal.

Là où le problème commence, c’est que Mathieu Cordemy a ensuite été placé en disponibilité, dépassant allègrement la limite légale des 10 ans.

Or, comme le veut la loi, au-delà de cette période, un fonctionnaire ne peut plus être réintégré.

Pourtant, en 2021, alors que Serge Letchimy s’apprête à prendre la Collectivité Territoriale de Martinique, Mathieu Cordemy est de nouveau intégré et nommé chargé de mission.

Si on additionne ces années, nous arrivons à 13 ans de disponibilité, soit trois ans au-delà de la limite légale.

Un poste sans mission claire

Au-delà du non-respect apparent de la loi, une autre question se pose : quelles sont réellement les missions de Mathieu Cordemy ?

Selon les informations disponibles, il n’existe aucune fiche de poste précisant ses attributions. Son rôle semble se résumer à accompagner Serge Letchimy, prendre des notes et fixer des rendez-vous.

Si tel est le cas, cela soulève une problématique majeure sur l’usage des fonds publics et sur la transparence de la gestion des ressources humaines au sein de la CTM.

En clair, nous sommes face à un cas où un homme semble avoir bénéficié d’un traitement privilégié, en dehors du cadre légal, sans que personne ne s’en émeuve. Pendant ce temps, d’autres agents respectent scrupuleusement les règles et ne bénéficient pas du même laxisme administratif.

Cette situation interpelle : comment peut-on prôner la bonne gouvernance et l’équité, tout en permettant de telles dérives ? À quel moment la loi sera-t-elle appliquée de manière juste et équitable pour tous ?

