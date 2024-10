Scandale du CDAD en Martinique : quand l’AFP PLANTE lamentablement les médias de France. Ça n’arrive pas souvent mais ça arrive. Le hic a pour origine un chiffre 100 000. 100 000 €. Dans plusieurs médias on retrouve ce chiffre qui serait le montant versé à un photographe martiniquais pour une fresque photographique. sauf que la lecture en diagonale de cet article de Bondamanjak publié la première fois le 312 aout 2024 a trompé les nègres en littérature de l’Agence Française de Presse. Et par extension…les glaires et pathétiques Kathleen Bilas et consorts qui comme pour l’audio de l’agression du syndicaliste de la Collectivité Territoriale de Martinique…auraient vu ÇA sur les réseaux sociaux. Bref.

Pour revenir à la fresque photographique…elle n’a pas coûté 100 000 euros mais, si j’ai bonne mémoire, entre 10 et 20 000 euros). Sinon vous savez tout ou…fresque. Lol. En bon dard et en tout cas car…zot ja sav.

gilles dégras