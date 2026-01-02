Ce vendredi 2 janvier 2026 …17h48 …la terre tremble en Martinique. Le séisme a été fortement ressenti dans le sud de l’île chère à Émia Eriasec. 5.6 sur l’échelle de Richter. Un grondement a précédé la secousse. À suivre
janvier 2nd, 2026
