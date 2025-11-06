Affaire Serge Letchimy : Quand l’air est faux à Martinique La 1ère…Cécile Marre répare la clim

La volca-nique Pascale Lavenaire doit avoir la lave et les nerfs en incandescence. Putain…en relatant la vérité pour la énième fois, Cécile Marre sort du moule zozorien. ET PL doit être en PLS.

Ce n’est pas très sérieux de sa part mais Cécile n’a pas le choix si elle veut être crédible. Si elle ne veut pas être un sombre jouet au carnaval des 3 points. Eh oui…CM qui n’est pas une Community Manager mais une brillante journaliste : https://www.bondamanjak.com/cecile-et-eric-sur-la-plus-haute-marche-du-podium-en-martinique-et-en-guadeloupe/

Aussi, concernant l’historique affaire de la retraite illégale de Serge « Tèt Boskaf » Letchimy qui a débouché sur une autre affaire (tentative d’escroquerie boskafienne) de billet d’avion… https://www.bondamanjak.com/serge-letchimy-le-petit-delinquant-boskafien-qui-se-croit-malin-😂😂😂/ elle rétablit la vérité sur qui a révélé quoi entre le Canard Enchaîné et Bondamanjak.

William Zébina le frère capillaire de l’héritier d’Émia Eriasec doit être vert. Tout comme le piètre Alain le petitpatapon.

Ainsi va la vie. Et à mon avis…ils en ont en marre de Cécile. car Cécile n’adhère pas à leur cinéma comme B. DeMille.

gilles dégras

Serge Letchimy nouvelle ⭐️STAR⭐️ du Zouk. Cliquez sur la photo pour découvrir le tube zouk de l’année 2025