After yole de l’anse Meunier en Martinique… entre amnésie créole et mémoire tampon

Ce dimanche 2 août 2026, il ne fallait surtout pas boire la tasse à l’after yole illégal de l’anse Meunier à Sainte-Anne en Martinique.

L’eau avait,selon quelques apnéistes involontaires, un fort goût tenace de pétasses en team qui ne respectaient point les règles de l’hygiène intime. Tja. 🩸🩸🩸

Entre Vania et Veet, cette pollution infusion a vite pris le lead. Femmes infâmes ? Bonne question.

Do you want a cup of tea ? Non sans façon. Je suis à la diète. Landjet sa pito.

Petit sondage de l’agence EDDMAR

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