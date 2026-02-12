Bernard Hayot le béké, roi du Monde…

Le Groupe Bernard Hayot (GBH) est à la une de l’édition du quotidien Le Monde du jeudi 12 février 2026 mais ce n’est pas grâce à Bad Bunny ni grâce à Catherine Conconne qui ne boit pas d’eau d’Évian.
En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. Plus d’informations
Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.